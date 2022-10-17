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رسمياً.. الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم منصبه

رسمياً.. الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم منصبه
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد  اليوم الاثنين، مهامه خلال مراسم تنصيبه في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد.

وقال رشيد، في كلمة له، إن "المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع"، مؤكداً قرب إعلان برنامجه لإدارة المرحلة المقبلة.

وأضاف: "أسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، متأملاً "تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لتلبي مطالب المواطنين".

وشدد الرئيس المنتخب حديثاً عبد اللطيف رشيد على التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية.

وعبد اللطيف جمال رشيد، من مواليد السليمانية بشمال العراق، يوم 10 آب/ أغسطس 1944، متزوج وله ثلاثة أبناء: آسوز (40 عاما) وسارة (35 عاما) وزاكروس (34 عاما)، يتحدث رشيد ثلاث لغات وهي العربية والكردية والإنجليزية.

وبدأ تاريخ عبد اللطيف جمال رشيد السياسي في ستينيات القرن الماضي، حين انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضوا فيه، ثم قيادي في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انبثق من الحزب الديمقراطي، والتحق به عبد اللطيف بعد تشكيله.

واختير ليكون مندوباً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بريطانيا وممثلاً له في عدد من الدول الأوروبية، وكان له دور بارز في هذا الحزب منذ تأسيسه في عام 1975 بقيادة الراحل جلال طالباني.

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