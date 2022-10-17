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السعودية: هزة أرضية بقوة 3.38 درجة تضرب شمال غرب تبوك

السعودية: هزة أرضية بقوة 3.38 درجة تضرب شمال غرب تبوك
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة المساحة الجيولوجية، فجر اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال غرب تبوك، شمال السعودية.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، يوم الأحد، على الساعة 22:46 هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المحطة إلى أن الهزة تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك، وعلى عمق 19.37 كم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية ناتجة عن اجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.

وطمأن المتحدث المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، من حيث القدر الزلزالي ولا خطورة منها.

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