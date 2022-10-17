روسيا: عزم إسرائيل إمداد كييف بالسلاح "سيؤدي لتدمير العلاقات"

في سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل إلى أوكرانيا مزيدًا من المساعدات العسكرية بقيمة 750 مليون دولار.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إن المساعدات تشمل قذائف وصواريخ ضد الدبابات وصواريخ ضد أجهزة الرادار وقذائف مدفعية ومعدات طبية.





ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، عن البنتاجون، فإن هذه الحزمة، هي الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ (هيمارس).



