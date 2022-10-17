دولي

روسيا: عزم إسرائيل إمداد كييف بالسلاح "سيؤدي لتدمير العلاقات"

روسيا: عزم إسرائيل إمداد كييف بالسلاح "سيؤدي لتدمير العلاقات"
فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف
رام الله - دنيا الوطن
حذر مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الاثنين، من نية إسرائيل عزمها إمداد أوكرانيا بالسلاح.

ووصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، هذه الخطوة، بـ "المتسرعة غير مدروسة والتي ستؤدي إلى تدمير العلاقات بين بلدينا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.

في سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل إلى أوكرانيا مزيدًا من المساعدات العسكرية بقيمة 750 مليون دولار. 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إن المساعدات تشمل قذائف وصواريخ ضد الدبابات وصواريخ ضد أجهزة الرادار وقذائف مدفعية ومعدات طبية.  

ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، عن البنتاجون، فإن هذه الحزمة، هي الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ (هيمارس).

وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة مطلع عام 2021.

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