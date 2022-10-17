اشتية: تشكيل فريق لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية





جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حيث تحدث عن زيارته أمس لمخيم جنين.





وقال اشتية: اطلعت أمس على أحوال مدينة جنين ومخيمها واحتياجات أهلنا هناك، وقدمت واجب العزاء بالشهداء والعزاء لشهداء محافظة سلفيت ومحافظة رام الله، ورأيت غضبا كبيرا تجاه ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق أهلنا.





وأضاف: "تحدثت مع فعاليات مخيم شعفاط وفعاليات عناتا، واطلعت على احتياجاتهم، وسوف يتابع وزراء الاختصاص هذه الاحتياجات كل حسب مسؤولياته".



وفيما يتعلق (إعلان الجزائر) للوحدة الوطنية الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء يتجند لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة (إعلان الجزائر) إلى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة.



وأعرب اشتية عن شكره لنائب رئيس الحركة، وأعضاء المجلس الثوري وامناء سر الأقاليم على الجهد الذي بذلوه لثني نقابة الأطباء عن الاضراب الذي كانت أعلنت عنه النقابة، مع تأكيد الحكومة التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابة حال انتظام الرواتب.



وفي موضوع آخر، قال اشتية: أمس عن استدراج اهتمام المستثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 93 ميجا لخدمة المخيمات الفلسطينية، حيث يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، من أجل توفير المال العام، و"سوف نتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإنجاز هذا الموضوع".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء اليوم، شكّل فريقاً من الوزراء، لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني الذي يقوم د. محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار وفريقه بالتفاوض مع مصر، لإنجاز اتفاقية معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، وبما يعود بالنفع على شعبنا.