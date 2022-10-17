شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: على المجتمع الدولي أن يضع حد لسياسة القتل والإعدام الإسرائيلية بحق الأسرى

هيئة الأسرى: على المجتمع الدولي أن يضع حد لسياسة القتل والإعدام الإسرائيلية بحق الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بكافة تشكيلاته ومؤسساته، بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة القتل والاعدام المتبعة من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية وإدارة سجونها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وشددت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه، وان يمارس سلطاته وصلاحياته في محاسبة الإرهاب الإسرائيلي المنظم، لأنه كفى لهذا التخاذل الذي يعطي إسرائيل ومنظومتها المساحة الكافية لارتكاب مزيداً من الجرائم والانتهاكات.

وأوضحت الهيئة أنه جراء استمرار الهجمة على أسرانا والانتقام منهم وقتلهم بالتعذيب والقتل المباشر والإهمال الطبي، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى (232 شهيداً)، آخرهم الشهيد الجريح محمد ماهر غوادرة من مخيم جنين، حيث استشهد 73 أسيرا نتيجة التعذيب، و(73) أسيرا بسبب الإهمال الطبي، و79 أسيرا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، وسبعة آخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن، بالإضافة الى مئات آخرين من الأسرى المحررين الذين توفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وتبعث الهيئة اليوم رسالة علنية للعالم "أن هذه الجرائم وهذا القتل أنتم شركاء فيه طالما مازلتم مشاهدين لهذا التطرف ولهذه العنصرية، التي تتربع على رأس جرائم الحرب التي ندفع ثمنها كفلسطينيين من شبابنا وأبنائنا".

أخبار ذات صلة

اشتية: شكلنا فريقاً من الوزراء لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني مع مصر

اشتية: شكلنا فريقاً من الوزراء لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني مع مصر

اشتية: تشكيل فريق لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية

اشتية: تشكيل فريق لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لا زلنا في باكورة موسم قطف الزيتون وتوقعات بناتج جيد

"الزراعة" بغزة: لا زلنا في باكورة موسم قطف الزيتون وتوقعات بناتج جيد

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تدعي &#34;مكافحة&#34; الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

"الخارجية": دولة الاحتلال تدعي "مكافحة" الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014

قيادي في (حماس): الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

قيادي في (حماس): الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

الهباش يطلع وفدا من &#34;تنسيقية شباب الأحزاب&#34; في مصر على انتهاكات الاحتلال

الهباش يطلع وفدا من "تنسيقية شباب الأحزاب" في مصر على انتهاكات الاحتلال

قراقع يطالب الدّول العربيّة بمساندة فلسطين في استرداد الممتلكات الثّقافيّة

قراقع يطالب الدّول العربيّة بمساندة فلسطين في استرداد الممتلكات الثّقافيّة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تدعي &#34;مكافحة&#34; الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

"الخارجية": دولة الاحتلال تدعي "مكافحة" الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014

قيادي في (حماس): الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

قيادي في (حماس): الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

الهباش يطلع وفدا من &#34;تنسيقية شباب الأحزاب&#34; في مصر على انتهاكات الاحتلال

الهباش يطلع وفدا من "تنسيقية شباب الأحزاب" في مصر على انتهاكات الاحتلال

قراقع يطالب الدّول العربيّة بمساندة فلسطين في استرداد الممتلكات الثّقافيّة

قراقع يطالب الدّول العربيّة بمساندة فلسطين في استرداد الممتلكات الثّقافيّة

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الذهب في أسواق فلسطين الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين الاثنين

منوعات

شاهد: ابنة معتصم النهار تلفت الأنظار بجمالها بأحضان نادين نجيم

شاهد: ابنة معتصم النهار تلفت الأنظار بجمالها بأحضان نادين نجيم

شاهد: محمد رمضان يهدي أعدائه جائزته خلال تكريمه في مهرجان موريكس دور

شاهد: محمد رمضان يهدي أعدائه جائزته خلال تكريمه في مهرجان موريكس دور

شاهد: نادين الراسي تتدخل لتصلح بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم برسالة مؤثرة

شاهد: نادين الراسي تتدخل لتصلح بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم برسالة مؤثرة

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

عربي

الكشف عن سبب انهيار مبنى اللويبدة في الأردن

الكشف عن سبب انهيار مبنى اللويبدة في الأردن

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس