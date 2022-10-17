شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة: لا زلنا في باكورة موسم قطف الزيتون وتوقعات بناتج جيد

"الزراعة" بغزة: لا زلنا في باكورة موسم قطف الزيتون وتوقعات بناتج جيد
زيتون
خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصة
توقعت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن يكون الموسم الحالي لقطف الزيتون جيد، بسبب وفرة الكميات المتعلقة بمساحة الإنتاج الواسعة في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني، إن التوقعات بأن يكون الموسم جيد ووفرة في كمية الإنتاج نظراً لمساحة الإنتاج المتوقعة حيث أن الدونم الواحد سينتج ما يفوق الطن، علماً أنه يوجد 65 ألف دونم في القطاع.

وأوضح البسيوني في حديث مع "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، أنه لا يمكن تقييم الموسم حتى اللحظة لأن عملية القطف لم تبدأ في العديد من الأراضي، مشيراً إلى أن موسم القطف انطلق الخميس الماضي.

ولفت البسيوني إلى أن موسم القطف سيستمر حتى بداية ديسمبر المقبل، لذلك لا يمكن الحديث عن تقييم للموسم في الوقت الحالي، لأننا في باكورة الموسم.

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة في الجانب النباتي محمد أبو عودة توقع في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن" أن يكون سعر زيت الزيتون (السري) للتنكة الواحدة ما بين 330-350 شيكل، وزيت (الشملالي) من 300 لـ 320 شيكل، أما فيما يخص زيت (K18) فسعر تنكته تتراوح بين 280-300 شيكل".

وشدد أن أسعار زيت الزيتون ستخضع هذا العام لحكم العرض والطلب، مع التنويه بأن هذا العام ستكون هناك وفرة إنتاجية لزيت الزيتون بعكس العام السابق، وهذا ما يدفعنا كوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الزيت حال وفرة المنتج المحلي بشكل مناسب.

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