شؤون فلسطينية

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014 في محافظة غزة، وقفة سلمية أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) احتجاجًا على ما تصفه مماطلتها بصرف التعويضات المالية بعد انتظار دام لنحو ثماني سنوات".

وقال رئيس اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014، عبد الهادي مسلم، وهو أحد المتضررين: إننا "نقف اليوم وقفةً سلمية وهي امتداد لوقفات سلمية سابقة أمام مباني وكالة الغوث في محافظة غزة، بمشاركة المئات من المتضررين والمساندين لقضيتنا العادلة، من أجل إيصال صوتنا لإدارة الوكالة بأن يكفوا عن التسويف والمماطلة والكذب على المتضررين".

وأضاف مسلم: أنه "يجب الإسراع في تعويض هؤلاء المتضررين، خاصة أننا مقبلين على فصل الشتاء، والبعض منهم لم يقوم بترميم منازلهم على أمل إيفاء الوكالة بوعودها والتزاماتها".

من جانبه يقول رئيس بلدية المصدر السابق، وهو أحد المتضررين من عدوان عام 2014، محمد النجار، إن "الوكالة صرفت تعويضات لبعض المتضررين ولم تستكمل عملية الصرف، وهذا يعتبر تمييزًا ضد الإنسانية"، مضيفًا أنهم سيستمرون في هذه الوقفات لحين يحصلوا على كامل حقوقهم.

وكان مدير شؤون (أونروا) في غزة، توماس وايت، خلال اجتماع مع اللجنة الشعبية للاجئين، قال: إن إدارة (أونروا) لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وأنها تتحرك باهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمة لقطاع غزة من الدول المانحة.

وأضاف: سيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين.


 







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