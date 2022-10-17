الهباش يطلع وفدا من "تنسيقية شباب الأحزاب" في مصر على انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، على انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وسائر المدن والبلدات الفلسطينية.وأكد الهباش خلال اللقاء الذي جرى، بمقر التنسيقية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد محتل للأرض الفلسطينية وإنما خطر حقيقي علي الأمة العربية ودول الشرق الأوسط.ودعا قاضي القضاة شباب الأمة إلى تعزيز الوعي بمركزية وأهمية قضية القدس ومكانتها الدينية والتاريخية في تاريخ أمتنا وحاضرها ومستقبلها، مشددا على ضرورة استمرار الدول العربية في دعمها المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية .من جانبهم، أكد وفد التنسيقية أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والمحورية لمصر، في كافة المحافل واللقاءات الدولية، وأن نضال الشعب الفلسطيني من أجل قضيتهم محل فخر واعتزاز مصري.