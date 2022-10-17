ترامب: بإمكاني بسهولة أن أكون رئيساً لحكومة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بإمكانه بسهولة أن يصبح رئيسا لحكومة إسرائيل، وأن الشعب اليهودي في الولايات المتحدة يجب أن يكون أكثر تقديرا لما فعله لمصلحة إسرائيل.وقال ترامب "لم يفعل أي رئيس (أمريكي) لإسرائيل أكثر مما فعلته.. من المدهش إلى حد ما، أن الإنجيليين الرائعين لدينا يقدرون هذا الأمر أكثر بكثير من اتباع الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة".وأضاف:" يمكنني بسهولة أن أكون رئيسا لحكومة إسرائيل"، معتبرا أنه "على اليهود الأمريكيين أن يتحدوا ويقدروا ما لديهم في إسرائيل قبل فوات الأوان".