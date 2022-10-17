الرئاسة الأوكرانية: استهداف كييف بـ "طائرات مسيرة انتحارية"





وقالت وزارة الدفاع البريطانية: إن روسيا تواجه مشاكل لوجستية كبيرة بعد تفجير جسر القرم، مؤكدة أن موسكو تركز على تعزيز انتشار قواتها في زابوريجيا للحفاظ على الإمدادات.



وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال مساء الأحد، إن معارك عنيفة تدور حالياً في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس.



وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "النقطتان الساخنتان الرئيسيتان في دونباس هما سوليدار وباخموت.. يدور قتال عنيف للغاية هناك".



رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنه تم استهداف كييف بـ"طائرات مسيرة انتحارية" صباح اليوم.وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على تطبيق المراسلة (تليغرام)، إن العاصمة كييف تعرضت اليوم لقصف بطائرات "كاميكازي" المسيرة. وأطلقت سلطات كييف صافرات الإنذار وطالبت السكان بالبقاء في الملاجئ، وفق ما نقل موقع (العربية).وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط أكثر من 25 طائرة مسيرة خلال الليل وساعات الصباح، فيما أفاد حاكم سومي الأوكرانية بوقع قصف روسي استهدف البنية التحتية في رومينسكي، مشيراً إلى سقوط ضحايا.وكان عمدة كييف قد أكد وقوع انفجارات في وسط العاصمة، مشيراً إلى أن مباني سكنية عدة دمرت بسبب القصف. ثم أفاد مجددا بوقوع انفجارين جديدين في مركز العاصمة.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بسماع دوي 3 انفجارات في كييف، حيث انطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارات. هذا وتم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف، وكذلك في سبع مناطق أخرى من أوكرانيا. كما وردت أنباء عن حرائق في مرافق البنية التحتية في مدينة نيكولايف.كما قال حاكم محلي: إن حريقاً هائلاً اندلع في منشأة للبنية الأساسية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا بعد القصف.وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على (تليغرام): "دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية.. أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير".من جهتها، قالت الاستخبارات البريطانية: إن القوات الروسية تزيد من تدفق الإمدادات اللوجستية عبر ماريوبول.