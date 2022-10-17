"المرور" بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقالت إن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عنها حالة وفاة و5 إصابات، منها أربع إصابات بجروح متوسطة وإصابة بجروح طفيفة.وأشارت إلى أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 9 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفلة سارة إبراهيم إرحيم (7 سنوات) سكان الزيتون جراء دهسها من قبل مركبة من نوع بيجو "تاندر" بقيادة السائق (أ. خ) 32 عامًا.