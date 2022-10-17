مواجهات مع الاحتلال في القدس واعتقال خمسة مواطنين من الضفة



وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عثمان عاصي من بلدة قراوه بني حسان قضاء سلفيت.



وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش و(شاباك) و(حرس الحدود) اعتقلت الليلة الماضية، فلسطينيين اثنين من أنحاء الضفة، وصادرت أموالاً بزعم أنها مخصصة للعمليات.



رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتي جبل المكبر وصور باهر.وأفادت مصادر مقدسية أن الشباب الثائر تصدى لاقتحام بلدة جبل المكبر بالمفرقعات النارية والحجارة.كما أغلق الشبان الشوارع بالحاويات والمتاريس، وأشعلوا الإطارات لإعاقة تقدم قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وانتشرت في شارع المدارس بأعداد كبيرة.واعتقلت قوات الاحتلال الفتى نور الدين زحايكة من بلدة جبل المكبر، كما استهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة واعتقلت الشاب المقدسي أحمد درباس.وتواصل قوات الاحتلال حصار نابلس، وفرض تشديدات على حركة المواطنين عبر الحواجز المنتشرة في محيط المحافظة.وتعرضت بلدة قصرة جنوب نابلس الليلة الماضية لهجوم جديد من المستوطنين، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إضاءة في المنطقة.واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة حوسان غرب بيت لحم.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة بمنطقة الشرفة في حوسان، كان بداخلها الشبان خليل رأفت حمامرة، وحسن علي حسن حمامرة، وطارق مراد محمود حمامرة، واعتقلتهم.