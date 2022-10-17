شؤون فلسطينية

ملتقى فلسطين للقصة القصيرة ينتظم في يومه الأول بندوتين حول رواد القصة ومستقبلها

ملتقى فلسطين للقصة القصيرة ينتظم في يومه الأول بندوتين حول رواد القصة ومستقبلها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت ندوتان، مساء أمس الأحد، حول رواد القصة ومستقبلها في أول أيام ملتقى فلسطين للقصة القصيرة.

واستضافت الكلية العصرية الجامعية، بمدينة رام الله، الندوة الأولى التي كانت حول مستقبل القصة القصيرة في عصر الحداثة، والثانية عقدت في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا بعنوان "روّاد القصة القصيرة الفلسطينية المقاوِمة".

وشارك في الندوة الأولى الكاتب والناقد حكمت الحاج من العراق، والناقد الأدبي والمترجم سيباستيان هاينه من ألمانيا، والناقدة في الأدب الحديث نهى عفونة، والأديب والباحث سرجون كرم من لبنان، وأدار اللقاء الكاتب والإعلامي حسن عبد الله.

أما الندوة الثانية، فشارك فيها وزير الثقافة الروائي عاطف أبو سيف، والأديب الروائي يحيى يخلف، وقدمتها ميس عودة.

وأكد المتحدثون في الندوة الأولى أن القصة القصيرة ما زالت تمتلك جاذبيتها لكثير من الكُتاب، وأن كتابة القصة القصيرة ومستقبلها مشرق، لأن وسائل العصر في صالح القصة، فالقصة هي حقيقة وإبداع، وأن بعض الكتاب يتألقون في فن القصّ ويعتنون عناية فائقة وباهتمام ملحوظ بالقيم البنائية، والشكلية للقصة.

وفي الندوة الثانية، قال أبو سيف: إن القصة القصيرة الفلسطينيّة تعدّ من أولى القصص التي كُتِبَت في العالم العربي بتنوّع موضوعاتها وفقًا لخلفيَّة الأدباء، فمنهم من تخرّج من مسكوبيّة النّاصرة، ومنهم من تخرّج من الكليّة الإنجليزيّة، وهناك من تخرّج من المدرسة الرشيدية في القدس، وجميعهم لهم خلفيات متعددة ومختلفة.

وأضاف أن الصحافة الفلسطينية لعبت دورا محوريًّا وجوهريًّا في التأسيس للقصّة الفلسطينية، فإنشاء مجلة النفائس من قبل خليل بيدس عام 1908 أفسح المجال لعشرات القاصّين الفلسطينيين لنشر قصصهم، معظمهم لم يُذكَروا في التأريخ للأدب الفلسطيني بسبب ضياع قصصهم أو نهب المكتبات الفلسطينية عند وقوع النكبة.

من جهته، استعرض يخلف أهم الظُّروف الفلسطينية الأولية التي أسهمت في تطوّر القصة القصيرة الفلسطينية، بدايةً بالمدارس الاستشراقيّة في النّاصرة مثل المسكوبيّة التي تخرّج فيها الأديب الفلسطيني خليل بيدس والأديب اللبناني ميخائيل نعيمة.

وأشار إلى أهمّ الرواد الذين شكلوا حجر الأساس في بناء القصة القصيرة، مثل نجاتي صدقي، ومحمد أديب العامري، وغيرهم من الأدباء المتقدمين مثل سميرة عزام، وغسان كنفاني وصولا إلى يحيى يخلف وغيرهم الذين كان لهم السّبق في ميدان السّرد القصصي الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة و5 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

فيديو..القدوة لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: محاولات فرض شخص على الشعب الفلسطيني &#34;غباء غير قابل للاستمرار&#34;

فيديو..القدوة لـ "دنيا الوطن": محاولات فرض شخص على الشعب الفلسطيني "غباء غير قابل للاستمرار"

مواجهات مع الاحتلال في القدس واعتقال خمسة مواطنين من الضفة

مواجهات مع الاحتلال في القدس واعتقال خمسة مواطنين من الضفة

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الذهب في أسواق فلسطين الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين الاثنين

برغوث : لا حكومة الاحتلال ولا صحافييها من يُقيمون سياسة الرئيس عباس وحكمته

برغوث : لا حكومة الاحتلال ولا صحافييها من يُقيمون سياسة الرئيس عباس وحكمته

سلمه رسالة تهنئة من الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع وزير العمل مع الرئيس العراقي

سلمه رسالة تهنئة من الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع وزير العمل مع الرئيس العراقي

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ملتقى فلسطين للقصة القصيرة ينتظم في يومه الأول بندوتين حول رواد القصة ومستقبلها

ملتقى فلسطين للقصة القصيرة ينتظم في يومه الأول بندوتين حول رواد القصة ومستقبلها

أسعار الذهب في أسواق فلسطين الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين الاثنين

برغوث : لا حكومة الاحتلال ولا صحافييها من يُقيمون سياسة الرئيس عباس وحكمته

برغوث : لا حكومة الاحتلال ولا صحافييها من يُقيمون سياسة الرئيس عباس وحكمته

جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في اللقاء الكشفي العربي الافتراضي بمناسبة الجوتا جوتي

جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في اللقاء الكشفي العربي الافتراضي بمناسبة الجوتا جوتي

الهباش يسلّم شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى هدية من دولة فلسطين

الهباش يسلّم شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى هدية من دولة فلسطين

سرايا القدس - كتيبة جنين: لن نترك (عرين الأسود) وحدهم في الميدان

سرايا القدس - كتيبة جنين: لن نترك (عرين الأسود) وحدهم في الميدان

اشتية: دماء الشهداء وعتمة السجون لن تذهب سدى وجنين سطرت الوحدة الوطنية على الأرض

اشتية: دماء الشهداء وعتمة السجون لن تذهب سدى وجنين سطرت الوحدة الوطنية على الأرض

الاحتلال يدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة (عرين الأسود)

الاحتلال يدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة (عرين الأسود)

منوعات

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

عربي

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية