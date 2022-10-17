برغوث : لا حكومة الاحتلال ولا صحافييها من يُقيمون سياسة الرئيس عباس وحكمته

رام الله - دنيا الوطناستنكر الاعلامي أحمد برغوث مدير موقع دولة فلسطين الالكتروني، "محاولات حكومة الاحتلال الحثيثة للاصطياد في المياه العكرة ، ومحاولاتها الدائمة يدعمها صحافيون مقربون من تشويه المواقف الفلسطينية وسياسة الرئيس التي يعبر من خلالها عن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه كاملة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وقال برغوث: إن "محاولة الصحفي الاسرائيلي اليميني بن درور ومن خلال مقاله اليوم الذي نشره في صحيفة يديعوت احرونوت انتقاد سياسة الرئيس التي عبر فيها عن انتقاده للانحياز الامريكي للاحتلال ، ورفضه بأن تكون امريكا هي الراعي الوحيد لعملية السلام ، لهي محاولة فاشلة من قبل الصحفي بن درور في محاولته التماهي مع سياسة حكومته الاحتلالية".وأضاف: برغوث أن "ما قاله السيد الرئيس هو رأي كل فلسطيني وعربي وكل من يؤمن بالسلام ومبادئ الحرية وحقوق الانسان ، لأنه ينسجم تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ، والانحياز الامريكي التام لدولة الاحتلال كان دائما هو المعطل الاساس للقوانين الدولية والقرارات الأممية".وشدد برغوث على أن دولة الاحتلال التي تتعامل دائما كدولة مارقة وفوق القانون ، تمارس إجرامها بحق الفلسطينيين بحماية امريكية فاضحة .وطالب بالمزيد من الوحدة الوطنية والمزيد من الالتفاف حول الرئيس عباس الذي عبر وما زال عن كل فلسطيني في الوطن والشتات.