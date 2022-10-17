شؤون فلسطينية

سلمه رسالة تهنئة من الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع وزير العمل مع الرئيس العراقي

سلمه رسالة تهنئة من الرئيس عباس.. تفاصيل اجتماع وزير العمل مع الرئيس العراقي
الرئيس العراقي ووزير العمل نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش.

وسلم أبو جيش الرئيس العراقي، رسالة تهنئة من قبل الرئيس عباس، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية العراقية.

وخلال اللقاء، شكر أبو جيش باسم الرئيس والشعب الفلسطيني الرئيس العراقي والشعب العراقي الشقيق بكافة طوائفه على دعمه ووقوفه بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ودوره بشكل عام اتجاه القضية الفلسطينية عبر العصور، والدور الأخير الرافض للتطبيع مع الاحتلال.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، في رسالة التهنئة، عن "أمنياته بالتوفيق للرئيس العراقي في مهامه السامية الموكلة إليه لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب العراقي، مؤكّدا اعتزاز فلسطين حكومة وشعبا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تطوير هذه العلاقات، مُثمنا مواقف العراق الثابتة تجاه شعب فلسطين وقضيته العادلة".

بدوره، حمّل رئيس الجمهورية "تحياته وشكره إلى الرئيس الفلسطيني على تهانيه، مؤكدا دعم العراق للقضية الفلسطينية، وضرورة تنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز أواصر التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه".

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