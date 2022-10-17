شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2022/10/18 : يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2022/10/19 : يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2022/10/20 : يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-16 25-15 25-15 بيت لحم 26-16 25-15 25-15
رام الله والبيرة 25-15 24-14 24-14 طولكرم 28-18 27-18 27-18
نابلس 27-17 26-16 26-16 قلقيلية 28-18 27-18 27-18
جنين 30-19 29-18 29-18 سلفيت 26-16 25-15 25-15
طوباس 31-20 30-19 30-19 روابي 27-17 26-16 26-16
الخليل 24-15 23-14 23-14 غزه 27-19 26-19 26-19
أريحا 35-23 34-22 34-22 خانيونس 27-19 26-19 26-19
الأغوار الشمالية 33-21 32-20 32-20 رفح 28-18 27-18 27-18

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