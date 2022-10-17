صحفي إسرائيلي عن زيارة اشتية لجنين: لا أتذكر صورة لرئيس وزراء فلسطيني برفقة المسلحين

رام الله - دنيا الوطنعلق، أليؤر ليفي، الصحفي المختص بالشؤون الفلسطينية في قناة (كان) الإسرائيلية، على زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إلى مخيم جنين، مساء الأحد.وقال ليفي، على موقع (تويتر)، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع في شمال الضفة، ويأتي ليس أقل من رئيس الوزراء محمد اشتية محاطاً بفتحي حازم، والد منفذ عملية (ديزنكوف)، ومسلحين من المخيم، ليلقي خطاباً يمجد الشهداء.ووصف ليفي، صورة اشتية، بقوله: إن لا يذكر أن رأى صورة لرئيس وزراء فلسطيني بجانب مسلحين، مضيفاً: "تسديدة رائعة في الميدان".وقدّم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء الأحد، واجب العزاء لأسر شهداء جنين ومخيمها الثلاثة: الطبيب عبد الله أبو التين، ومتين فايق ضبايا، ومحمد ماهر تركمان.وتمنّى رئيس الوزراء من الله العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.وقال: "نحن نعلم علم اليقين أن هذا الاحتلال لا يريد السلام، وهذا الاحتلال الذي يمول حملته الانتخابية بالدم الفلسطيني كل يوم، فالدم الفلسطيني ليس رخيصا ليمول حملة انتخابية للاحتلال، ولكن أرواحنا رخيصة عندما يكون الوطن هو العنوان".وأضاف اشتية: "منذ بداية هذا العام ارتقى أكثر من 170 شهيدا، وأصبح عدد الأسرى أكثر من 5600 أسير، وهذا العالم ينظر بعين في أوكرانيا ولا ينظر بعينين إلى فلسطين، هذا العالم لا يريد أن يرى الحقيقة ويتجاهلها، فصوت فلسطين عال كما رفعه الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة ورفع صور الأسرى والشهداء الأطفال وأمهات الشهداء والأسرى".وتابع رئيس الوزراء: "نحن نقول لذوي الشهداء بأننا سنبقى على العهد، عهد فلسطين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحرية الأسرى والعودة، وستبقى بوصلة النضال الفلسطيني تؤشر للقدس عاصمة دولتنا".وقال اشتية: "من مخيم التضحيات مخيم جنين نقول إن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وعتمة السجون التي يدفع ثمنها أسرانا لن تذهب سدى، وهذا النضال عملية تراكمية جيل يسطر خلف جيل وتضحيات خلف تضحيات، فجنين سطرت الوحدة الوطنية على الأرض".