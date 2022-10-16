جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في اللقاء الكشفي العربي الافتراضي بمناسبة الجوتا جوتي

رام الله - دنيا الوطنبناء على الدعوة الرسمية التي تلقتها جمعية الكشافة الفلسطينية من شقيقتها الكشافة التونسية للمشاركة في اللقاء الكشفي العربي بمناسبة انعقاد المخيم الكشفي العالمي على الهواء جوتا جوتي لاستعراض تجارب الجمعيات الكشفية العربية استعدادا للمشاركة في جوتا جوتي .فقد شارك المفوض الدولي لجمعية الكشافة الفلسطينية القائد صخر حميد ومديرة دائرة العلاقات الدولية بالأمانة العامة ساندرا حلتي في هذا اللقاء .حيث استعرض حميد وحلتي، استعدادات جمعية الكشافة الفلسطينية في هذا المجال ، كما تحدثا عن ورش العمل التي عقدتها جمعية الكشافة الفلسطينية تمهيدا للمشاركة الفاعلة في فعاليات المخيم الكشفي العالمي .يذكر أن الكشافة الفلسطينية تشارك في هذا المخيم الكشفي العالمي على الهواء في كل عام ولها تجارب متعددة في هذا المجال .فيما تولي الجمعية اهتماما كبيرا في المشاركات الرقمية التي تواكب التطور التكنولوجي وآليات اندماج العمل الكشفي وموائمته للرقمنة .حيث خصصت الجمعية مهمة المنسق الوطني للجوتا جوتي وتشغلها القائدة اماني حمودة التي تتابع وفريق الأمانة العامة بالجمعية آليات المشاركة الفاعلة.