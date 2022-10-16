شؤون فلسطينية

الهباش يسلّم شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى هدية من دولة فلسطين

الهباش يسلّم شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى هدية من دولة فلسطين
الهباش يسلم شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
سلم الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين اليوم الأحد، شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أول نسخة مطبوعة من مصحف المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم في مشيخة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي النسخة الأولى التي يتم إعدادها من مصحف المسجد الأقصى، واستغرق العمل على إعدادها ما يزيد عن ست سنوات، وهو أول مصحف يصدر عن دولة فلسطين.

وقال الهباش خلال اللقاء إن الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، قرر إهداء أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى، إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرا من دولة فلسطين لجهود الأزهر في دعم القضية الفلسطينية والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الدائم والمشروع ضد انتهاكات الكيان الصهيونى، ودوره المحوري لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، لمواجهة العدوان ولجم دولة الاحتلال لكف يدها عن القدس والمقدسيين وعموم أبناء فلسطين.

وأطلع الهباش الشيخ الطيب على خطورة ما تقوم به "إسرائيل" في القدس والأقصى، من اعتداءات وجرائم يومية بحق المصلين والاقتحامات المستمرة لباحات المسجد الأقصى والتي زادت وتيرتها بشكل كبير خلال الأيام الماضية ضمن ما يسمى " الأعياد اليهودية"، والتي شملت محاولات حثيثة من قبل المتطرفين اليهود بإقتمة طقوس وشعائر تلمودية على أبواب المسجد او بمحيطه داخل البلدة القديمة لمدينة القدس، ضمن مخططات التهويد التي تستهدف المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف وصولاً للتقسيم الزماني والمكاني للحرم.

واستعرض الهباش خلال اللقاء جهود القيادة الفلسطينية في مواجهة العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة، مُؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهد العربي والإسلامي الرسمي والشعبي مع القضية الفلسطينية.

ولفت الهباش خلال اللقاء أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو إعلان حرب على مدينة القدس ومقدساتها، وتعدٍ صارخ على الإسلام والمسلمين، مُبيّناً أنّ المواجهة مع الاحتلال مفتوحة، ما يتطلب دعمًا عربيًا وإسلاميًا مساندًا لقرارات القيادة وصمود أبناء شعبنا.

من جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن تقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسعادته بهذه الهدية الفلسطينية الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين، وأن يكتب لهذا الشعب - الذي ذاق الأمرّين - أن ينهض بعد عثرته، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الصمود لاسترداد حقوقه المغتصبة، والاستمرار في نضاله الأصيل والمشروع.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف أن محاولات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى لن تنجح، فهذا المسجد المبارك هو مسجد إسلامي خالص لا يحق لأحد من غير المسلمين إقامة شعائره فيه أو فرض السيطرة عليه وهو جزء لا يتجزأ من العقيدة الاسلامية.

وأكّد على أنّ الأزهر سيبقى باسم كل المسلمين صوتًا عاليًا وقويًا للدفاع عن فلسطين ونصرة القدس ومقدساتها، مؤكداً أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية والعاصمة الروحية لكافة المسلمين في كافة أنحاء الأرض.

أخبار ذات صلة

صحفي إسرائيلي عن زيارة اشتية لجنين: لا أتذكر صورة لرئيس وزراء فلسطيني برفقة المسلحين

صحفي إسرائيلي عن زيارة اشتية لجنين: لا أتذكر صورة لرئيس وزراء فلسطيني برفقة المسلحين

جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في اللقاء الكشفي العربي الافتراضي بمناسبة الجوتا جوتي

جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في اللقاء الكشفي العربي الافتراضي بمناسبة الجوتا جوتي

سرايا القدس - كتيبة جنين: لن نترك (عرين الأسود) وحدهم في الميدان

سرايا القدس - كتيبة جنين: لن نترك (عرين الأسود) وحدهم في الميدان

اشتية: دماء الشهداء وعتمة السجون لن تذهب سدى وجنين سطرت الوحدة الوطنية على الأرض

اشتية: دماء الشهداء وعتمة السجون لن تذهب سدى وجنين سطرت الوحدة الوطنية على الأرض

&#34;التربية&#34;: لن نتهاون مع أي اعتداء يطال المعلمين

"التربية": لن نتهاون مع أي اعتداء يطال المعلمين

شاهد: الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شرق نابلس ويعتقل شابًا بعد محاصرة منزله

شاهد: الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شرق نابلس ويعتقل شابًا بعد محاصرة منزله

الاحتلال يدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة (عرين الأسود)

الاحتلال يدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة (عرين الأسود)

(عرين الأسود) تكشف تفاصيل عملية نفّذتها قرب نابلس

(عرين الأسود) تكشف تفاصيل عملية نفّذتها قرب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في اللقاء الكشفي العربي الافتراضي بمناسبة الجوتا جوتي

جمعية الكشافة الفلسطينية تشارك في اللقاء الكشفي العربي الافتراضي بمناسبة الجوتا جوتي

&#34;أبو جيش&#34; يؤكد على ضرورة دعم الدول العربية لعمال وشعب فلسطين

"أبو جيش" يؤكد على ضرورة دعم الدول العربية لعمال وشعب فلسطين

(206) خريجًا وخريجة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية يعتلون منصة تخريج &#34;أفواج الأصالة والتميز&#34; في الجامعة الإسلامية

(206) خريجًا وخريجة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية يعتلون منصة تخريج "أفواج الأصالة والتميز" في الجامعة الإسلامية

بورصة فلسطين تستعرض أهم التطورات في قطاع الأوراق المالية

بورصة فلسطين تستعرض أهم التطورات في قطاع الأوراق المالية

برنامج الأغذية العالمي: 1.78 مليون شخص في فلسطين يعاني من انعدام الأمن الغذائي

برنامج الأغذية العالمي: 1.78 مليون شخص في فلسطين يعاني من انعدام الأمن الغذائي

نقابة الأطباء تستجيب لوساطة حركة (فتح) لتأجيل إضرابها بالضفة

نقابة الأطباء تستجيب لوساطة حركة (فتح) لتأجيل إضرابها بالضفة

تفاصيل لقاء اشتية بالسفير المصري الجديد لدى فلسطين

تفاصيل لقاء اشتية بالسفير المصري الجديد لدى فلسطين

مصرع مواطن من قلقيلية إثر حادث سير جنوب شرق نابلس

مصرع مواطن من قلقيلية إثر حادث سير جنوب شرق نابلس

منوعات

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ&#34;الكافرة&#34;؟

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ"الكافرة"؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

عربي

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية