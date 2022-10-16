شؤون فلسطينية

سرايا القدس - كتيبة جنين: لن نترك (عرين الأسود) وحدهم في الميدان

سرايا القدس - كتيبة جنين: لن نترك (عرين الأسود) وحدهم في الميدان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها "لن نترك مجموعات (عرين الأسود) وحدهم في الميدان، في ضوء التهديدات الإسرائيلية بشن حملة عسكرية ضد العرين في نابلس.

وقالت في بيان لها، إن "حواجز الاحتلال في محيط جنين لن تكون في مأمن، في حال أقدم الاحتلال على عدوان ضد عرين الأسود في نابلس".

وتابعت: "نحن وعرين الأسود وكتيبة نابلس وكل مقاومي نابلس على ذات الطريق والهدف، وسنقاتل إلى جانبهم حتى لو اضطرنا الأمر لإرسال مقاتلين في نابلس نصرة لإخوانهم".

وكشفت خلال البيان أن بحوزتهم "مقتنيات ومعدات لٱحد جنود الاحتلال. مضيفةً: "لا نقول أصبنا أو قتلنا، لكن على العدو الاعتراف بذلك".

وأكملت: "لدينا ما يؤكد أن مقاتيلنا أمطروا القناص بالرصاص صاحب الرقم 7248، فقّدوا رقاب جندوكم فإنا تمكنا من رقابهم"

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