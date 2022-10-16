شاهد: الاحتلال يقتحم منطقة الضاحية شرق نابلس ويعتقل شابًا بعد محاصرة منزله





ووفقًا لمصادر محلية، فقد سُمع أصوات إطلاق نار تزامناً مع محاصرة قوات الاحتلال للمنزل في المنطقة.





في حين، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت شابًا فلسطينيًا بعد اقتحام منزله في نابلس، بدعوى مشاركته في عمليات إطلاق نار





وقالت القناة : "خلال عملية الاقتحام سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة، لم تقع إصابات في صفوف القوات".













رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، منطقة الضاحية شرق نابلس، واعتقلت شابًا بعد محاصرة منزله.