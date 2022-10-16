الاحتلال يدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة (عرين الأسود)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ناقشت خلال اجتماع لها إمكانية إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة (عرين الأسود) في مدينة نابلس.ووفقًا لما نقلته قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "رئيس الوزراء الإسرئيلي يائير لبيد ناقش القضية خلال جلسة أمنية عُقدت في مبنى الكيرياه بتل أبيب بمشاركة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ومسؤولين آخرين كبار بالمؤسسة الأمنية".وأوضحت القناة أن "المؤسسة الأمنية تواصل النظر في إمكانية تنفيذ العملية العسكرية ضدهم".وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة (كان) إنه "في ظل التصعيد في الضفة الغربية، أقيمت هذه المشاورة بشكل غير معتاد عشية العيد، وانتهت قبل وقت قصير، كما جرت أمس وأول أمس مباحثات برئاسة وزير الجيش حول هذه المسألة".