(عرين الأسود) تكشف تفاصيل عملية نفّذتها قرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (عرين الأسود)، مساء اليوم، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه تفاصيل عملية وصفتها "بالنوعية" نفّذتها صباحًا في منطقة نقطة المربعة الإحتلالية الفاصلة بين طريق (يستهار) الالتفافي وقرية تل.وقالت المجموعة في بيانها عبر (تليجرام)، إن "مُقاتلي عرين الأسود نفذوا في تمام الساعه ١١.٣٠ من صباح يوم الأحد عملية نوعية في منطقة نقطة المربعة الإحتلالية الفاصلة بين طريق يستهار الإلتفافي وقرية تل، حيث إستهل المُجاهدون العملية بإلقاء قنبله يدوية غير محلية الصنع وحققت إصابات أكيدة".وتابعت : "حيث وقعت بين خمسة جنود ألحقها المُجاهدون بإطلاق وابل مكثف من الرصاص، وانسحب المنفذون بسلام"كما ووجّهت رسالة "تحية وإجلال وإكبار لأهلنا في مدينة نابلس الصامدين الصابرين على الحصار ونعدهم بضربات تشفي الصدور".ودعت أهل القدس المحتلة وسلوان وشعفاط إلى جعلها "ليلة سوداء على العدو بحجم إجرامه" وأردفت: "لماذا القدس لأن القدس أول الرصاص وآخره أول البدايات وأول النهايات".