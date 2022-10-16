شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين يعلن الإضراب غداً في كافة مدارس الضفة باستنثاء القدس

اتحاد المعلمين يعلن الإضراب غداً في كافة مدارس الضفة باستنثاء القدس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء الأحد، قرارًا يقضي بتعليق الدوام غدًا في كافة مدارس الضفة الغربية باستثناء القدس بعد الحصة الرابعة.

وقال الاتحاد في بيانه الصحفي، إننا "نحيي صمودكم لإصراركم على أداء واجبكم رغم كل التحديات وفي ظل هجمة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين على كل ما هو فلسطيني".

وتابع: "وفي ظل هجوم الاحتلال على المؤسسات التربوية وقتله واستهدافه للطلبة وللمعلمين فكان منهم الشهداء والجرحى والمعتقلين ،وفي ظل كل هذه التضحيات تتعرض كوادرنا التربوية ومؤسساتنا التعليمية والطلبة الى الاعتداء والترويع من قبل فئة خارجة عن أعراف وأخلاق المجتمع الفلسطيني ويستبيحون كل المحرمات ويتناسون الدور الريادي للمعلمين في صنع جيل التحرير".

وأضاف: "إلى الجميع نقول حكومة ومؤسسات ومسؤولين، عليكم تحمل مسؤوليتكم تجاه توفير الحماية للمؤسسات التربوية وللعاملين فيها، وإن عليكم أخذ كل الاجراءات من أجل ايقاف كل أنواع واشكال الاعتداء على المعلمين وعلى المدارس يكفي هذا الصمت من قبلكم يكفي المشاهدة لمسلسل الاعتداء والضرب اليومي على المعلمين واستباحة كل المحرمات من ترويع للطلبة قبل المعلمين ونتحدث عن توفير بيئة آمنة في المدارس وهذه الشعارات لم تعد تجدي نفعا أمام هذه الحالة التي استشرت في المجتمع الفلسطيني حيث انه في كل يوم هناك حالات تهجم واعتداء ويمكن ان يكون في اي لحظة حالة قتل لمعلم" .

وتساءل الاتحاد خلال بيانه: "أين أنتم مما يحدث وماذا فعلتم وماذا أنتم فاعلون، أين المجتمع من حماية التعليم أنتم السياج للمؤسسة التربوية ما هذا الانقلاب الذي نشاهده يوميا في تعامل بعض الأهالي من هجوم ورفع قضايا على المعلمين يكفي صمت ويكفي مشاهدة لما يحدث".

وأكمل: "ليل نهار نتابع كل القضايا ونعمل من اجل بناء جيل مؤمن بربه ووطنه وقضيته متسلحًا بالعلم والمعرفة وبالمقابل هناك مسلسل لا يتوقف من الاعتداء والضرب ودون محاسبة حقيقيه للمعتدين وبالعكس عند الشكوى على المعلمين نجد الاستنفار وتطبيق القانون والإحالة للقضاء والمعتدين على المعلمين يهربون في أغلب الأوقات ولا يستطيع أحد أن يوقفهم ويستمر التهديد اليومي من قبلهم".

وشدّد خلال بيانه على "الحكومة الفلسطينية غداً أخذ موقف واضح تجاه ما يحدث والتحرك سريعًا من أجل وضع حد لهذا الانفلات الاخلاقي في التعامل مع المعلمين وتشريع القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه بالهجوم على المدارس مسؤوليتكم أنتم أن تحافظوا على حياة المعلمين داخل المدارس والإيعاز للأمن الفلسطيني باعتقال كل المعتدين في كل المناطق هناك الكثير منهم غير معتقل وما يزال يهدد المعلمين".

واستدرك القول: "في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نقول لكل المجتمع الفلسطيني عليكم أخذ دوركم في إيقاف هذه الاعتداءات واننا نعلن هذه الخطوة التحذيرية غداً".

ولفت إلى أن أبرز الخطوات التحذيرية ستبدأ غدًا من خلال "الإضراب في كل مدارس الضفة الغربية باستثناء القدس بعد الحصة الرابعة ومكاتب التربية والوزارة بعد الساعة ١١ وعمل وقفات احتجاج أمام المدارس".

وواصل خلال البيان: "إضراب غداً في مدارس محافظة بيت لحم وتربية بيت لحم من الصباح مع عدم التوجه". مشيرًا إلى أن الاتحاد سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة القضايا

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