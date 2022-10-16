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زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت زوارق حربية تابع للجيش الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات، اليوم السبت،   في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين.

ووفقًا لبيانٍ أصدره الجيش اللبناني، فقد قال إن "هناك أربع انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية".

ولفت الجيش إلى أن "السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان". وفق ما نقل موقع (الشرق).

ويُذكر أن كلِّ من لبنان وإسرائيل، أعلنتا الأسبوع المنصرم إلى موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما.

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