صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

أفاد مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الأحد، بصدور مرسوم يقضي بإعادة تشكيل الحكومة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).





بدوره، قال المركز إنه تم "تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية، وبدر الملا وزيراً للنفط، وفق تشكيل الحكومة". وفق موقع (الشرق) للأخبار.



ومن الجدير بالذكر، أن إعادة تشكيل الحكومة جاء عقب الانتخابات النيابية التي أجريت في 30 أيلول/ سبتمبر.





رام الله - دنيا الوطن