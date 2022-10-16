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صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت

صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة في الكويت
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الأحد، بصدور مرسوم يقضي بإعادة تشكيل الحكومة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

بدوره، قال المركز إنه تم "تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية، وبدر الملا وزيراً للنفط، وفق تشكيل الحكومة". وفق موقع (الشرق) للأخبار.

ومن الجدير بالذكر، أن إعادة تشكيل الحكومة جاء عقب الانتخابات النيابية التي أجريت في 30 أيلول/ سبتمبر.

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