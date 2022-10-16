نقابة الأطباء تستجيب لوساطة حركة (فتح) لتأجيل إضرابها بالضفة

رام الله - دنيا الوطناستجابت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، لوساطة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وأعلنت تأجيل الفعاليات النقابية والإضراب المعلن عنه، في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير.وعبرت حركة (فتح)- الأقاليم الشمالية، عن تقديرها واعتزازها بموقف نقابة الأطباء، وذلك في بيان صحفي صدر عنها، عقب اجتماع في مقر إقليم حركة فتح بنابلس مع نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة، بحضور أمناء سر الأقاليم في شمال الضفة، وأعضاء النقابة.وأكدت أن الأطباء وكافة العاملين في القطاع الصحي ركن رئيسي من أركان الدفاع عن شعبنا وتعزيز صموده، مشددة على ضرورة معالجة القضايا المطلبية الخاصة بالنقابة مع الجهات ذات الاختصاص بتنسيق كامل ومستمر ما بين الحركة والنقابة.