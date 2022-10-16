شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية بالسفير المصري الجديد لدى فلسطين

تفاصيل لقاء اشتية بالسفير المصري الجديد لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، السفير المصري الجديد لدى فلسطين إيهاب سليمان، مُرحِّبا به في فلسطين ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأطلع رئيس الوزراء السفير المصري على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، من قتل واقتحامات وحصار واستيطان وعربدة للمستوطنين، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال اشتية: "في ظل انسداد الأفق السياسي والفراغ السياسي الخطير الذي نعيشه، فإن استراتيجية القيادة والحكومة مبنية على تعزيز صمود المواطنين والتوجه نحو العمق العربي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقديم خدمة أفضل للمواطن، والعمل على برنامج إصلاحي".

وطالب رئيس الوزراء الشقيقة مصر بالضغط على إسرائيل لوقف تماديها وانتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، وأن لا يبقى الدم الفلسطيني محركا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.

وبحث رئيس الوزراء مع سليمان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في العديد من المجالات، مشيدا بالموقف المصري الداعم والثابت للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

من جانبه، جدد السفير المصري موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشددا على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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