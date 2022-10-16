الرئيس الأميركي يقرر "إعادة تقييم" العلاقات مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "بايدن سيعيد تقييم علاقتنا مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا ضد مصالحنا".وتابع في تصريحات لشبكة ( لـCNN)، أن بايدن لن يتفرد بمستقبل العلاقة مع السعودية وسيشاور أعضاء الكونغرس من الحزبين للعمل بشكل مشتركوأضاف سوليفان: "لدينا خيارات عديدة لنهجنا الجديد مع السعودية تشمل المساعدات الأمنية للمملكة".ولفت إلى أنه : "ليست هناك أي خطط للرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي في قمة العشرين".وأكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي: "علينا أن نبعث رسالة واضحة لروسيا بضروة عدم استخدام الأسلحة النووية".