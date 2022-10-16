الرئيس الأميركي يقرر "إعادة تقييم" العلاقات مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "بايدن سيعيد تقييم علاقتنا مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا ضد مصالحنا".
وتابع في تصريحات لشبكة ( لـCNN)، أن بايدن لن يتفرد بمستقبل العلاقة مع السعودية وسيشاور أعضاء الكونغرس من الحزبين للعمل بشكل مشترك
وأضاف سوليفان: "لدينا خيارات عديدة لنهجنا الجديد مع السعودية تشمل المساعدات الأمنية للمملكة".
ولفت إلى أنه : "ليست هناك أي خطط للرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي في قمة العشرين".
وأكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي: "علينا أن نبعث رسالة واضحة لروسيا بضروة عدم استخدام الأسلحة النووية".
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