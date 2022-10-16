دولي

الرئيس الأميركي يقرر "إعادة تقييم" العلاقات مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا

الرئيس الأميركي يقرر "إعادة تقييم" العلاقات مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "بايدن سيعيد تقييم علاقتنا مع السعودية لوقوفها بجانب روسيا ضد مصالحنا".

وتابع في تصريحات لشبكة ( لـCNN)، أن بايدن لن يتفرد بمستقبل العلاقة مع السعودية وسيشاور أعضاء الكونغرس من الحزبين للعمل بشكل مشترك

وأضاف سوليفان: "لدينا خيارات عديدة لنهجنا الجديد مع السعودية تشمل المساعدات الأمنية للمملكة".

ولفت إلى أنه : "ليست هناك أي خطط للرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي في قمة العشرين".

وأكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي: "علينا أن نبعث رسالة واضحة لروسيا بضروة عدم استخدام الأسلحة النووية".

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي يقدّم تدريبًا لنشطاء ومنظمات حقوق إنسان خلال ندوة في جوهانسبرغ

الأورومتوسطي يقدّم تدريبًا لنشطاء ومنظمات حقوق إنسان خلال ندوة في جوهانسبرغ

الخارجية الإيرانية: دعم بايدن للاحتجاجات &#34;تدخل في الشؤون الداخلية&#34;

الخارجية الإيرانية: دعم بايدن للاحتجاجات "تدخل في الشؤون الداخلية"

شاهد: إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري

شاهد: إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانقلاب جيب عسكري

بالفيديو.. حريق كبير بسجن في إيران وأمريكا تعلق

بالفيديو.. حريق كبير بسجن في إيران وأمريكا تعلق

الصين: لن نتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان

الصين: لن نتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان

مقتل 11 شخصًا في هجوم على معسكر روسي

مقتل 11 شخصًا في هجوم على معسكر روسي

تركيا: ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلاً

تركيا: ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلاً

وزير المالية البريطاني الجديد: سنتخذ بعض القرارات الصعبة للغاية

وزير المالية البريطاني الجديد: سنتخذ بعض القرارات الصعبة للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير سلفيت تشيع جثمان الشهيد مجاهد داوود

جماهير سلفيت تشيع جثمان الشهيد مجاهد داوود

&#34;التعليم العالي&#34; تطلق المسابقات الثقافية المشتركة لطلبة الجامعات والكليات

"التعليم العالي" تطلق المسابقات الثقافية المشتركة لطلبة الجامعات والكليات

غزة: وفاة طفلة إثر دهسها من قبل مركبة في حي الزيتون

غزة: وفاة طفلة إثر دهسها من قبل مركبة في حي الزيتون

عباس زكي يطلع إقليم فتح في مصر على أخر المستجدات

عباس زكي يطلع إقليم فتح في مصر على أخر المستجدات

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا اليابانية

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا اليابانية

&#34;المباحث&#34; بغزة تُوقف مُطلقاً للنـار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

"المباحث" بغزة تُوقف مُطلقاً للنـار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي

الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي

منوعات

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ&#34;الكافرة&#34;؟

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ"الكافرة"؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

عربي

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية