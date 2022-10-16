أُقيمت بشكل غير معتاد.. "لبيد" يختتم جلسة مشاورة أمنية لبحث الأوضاع بالضفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد، اختتم قبل قليل جلسة مشاورة أمنية بمقر (الكرياه) في تل أبيب لبحث الأوضاع في الضفة الغربية.



ووفقًا لما نقلته قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه "في ظل التصعيد في الضفة الغربية، اختتم رئيس الوزراء لابيد قبل قليل مشاورة أمنية في الكرياه بتل أبيب، بمشاركة وزير الجيش غانتس ومسؤولون أمنيون آخرون".





وأضافت بأن: "هذه المشاورة أقيمت بشكل غير معتاد عشية العيد، وانتهت قبل وقت قصير، كما جرت أمس وأول أمس مباحثات برئاسة وزير الجيش حول هذه المسألة".





رام الله - دنيا الوطن