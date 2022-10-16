أول تعليق من مركز حقوقي على وفاة موقوف في غزة

ووفق المعلومات المتوفرة لمركز الميزان وحسب بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن أبو عبيد موقوف منذ تاريخ السابع من أيلول/سبتمبر 2022، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه.





وقال المركز: بحسب مأمور سجن أنصار العسكري، فإنه وعند حوالي الساعة 3:15 من فجر يوم الجمعة الموافق 14 من تشرين الأول/أكتوبر، 2022، اشتكى الموقوف من شعوره بآلام في منطقة الصدر، وعليه أبلغ إدارة السجن التي قامت بدورها بمحاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وعند حوالي الساعة 07:00 من صباح اليوم الأحد، أعلنت المصادر الطبية عن وفاته نتيجة إصابته بجلطة قلبية حادة.





ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يأسف لوفاة أبو عبيد، وبالنظر إلى كونه محتجزاً، فإن المركز يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادثة، والتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.





كما يؤكد المركز على أن أي وفاة داخل المركز سواء وقعت فجأة أو نتيجة حادث تقتضي فتح تحقيق للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة.





أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية صباح اليوم الأحد الموافق 16/10/2022، عن وفاة الموقوف ناصر سليمان سالم أبو عبيد (52 عاماً)، في مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة، إثر تدهور مفاجئ على حالته الصحية.





وقالت أنه جرى نقله فجر يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، إلى مستشفى الشفاء الطبي الكائن غرب مدينة غزة، بعد شعوره بالإعياء، وأنها فتحت تحقيقاً في ظروف الوفاة.



