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شؤون فلسطينية

أول تعليق من مركز حقوقي على وفاة موقوف في غزة

أول تعليق من مركز حقوقي على وفاة موقوف في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بالتحقيق في وفاة الموقوف ناصر سليمان سالم أبو عبيد (52 عاماً)، في مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة، إثر تدهور مفاجئ على حالته الصحية.

ووفق المعلومات المتوفرة لمركز الميزان وحسب بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن أبو عبيد موقوف منذ تاريخ السابع من أيلول/سبتمبر 2022، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه.

وقال المركز: بحسب مأمور سجن أنصار العسكري، فإنه وعند حوالي الساعة 3:15 من فجر يوم الجمعة الموافق 14 من تشرين الأول/أكتوبر، 2022، اشتكى الموقوف من شعوره بآلام في منطقة الصدر، وعليه أبلغ إدارة السجن التي قامت بدورها بمحاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وعند حوالي الساعة 07:00 من صباح اليوم الأحد، أعلنت المصادر الطبية عن وفاته نتيجة إصابته بجلطة قلبية حادة. 

ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان، إذ يأسف لوفاة أبو عبيد، وبالنظر إلى كونه محتجزاً، فإن المركز يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في الحادثة، والتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

كما يؤكد المركز على أن أي وفاة داخل المركز سواء وقعت فجأة أو نتيجة حادث تقتضي فتح تحقيق للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة. 

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية صباح اليوم الأحد الموافق 16/10/2022، عن وفاة الموقوف ناصر سليمان سالم أبو عبيد (52 عاماً)، في مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة، إثر تدهور مفاجئ على حالته الصحية.

وقالت أنه جرى نقله فجر يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، إلى مستشفى الشفاء الطبي الكائن غرب مدينة غزة، بعد شعوره بالإعياء، وأنها فتحت تحقيقاً في ظروف الوفاة.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، وفاة الموقوف أبو عبيد وهو من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الموقوف نُقل لمستشفى الشفاء فجر الجمعة الماضية بعد شعوره بالإعياء، مشيراً إلى أنه بحسب إفادة التقرير الطبي فإن الوفاة بسبب مضاعفات إصابته بجلطة قلبية.

وأضاف أن الموقوف عسكري متقاعد من الأمن الوطني بغزة، أوقفته الشرطة العسكرية منذ السابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه.

ووفق البزم، فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، قررت فتح تحقيق في ظروف الوفاة.

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