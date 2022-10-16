عباس زكي يطلع إقليم فتح في مصر على أخر المستجدات



وقال زكي: أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا غير مسبوق نتيجة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واقتحامات يومية للمدن والقرى الفلسطينية من الشمال حتى الجنوب، وبخاصة جنين ومخيمها ونابلس والقرى المحيطة بها التي تتعرض لحصار خانق وإغلاق الطرق المؤدية إليها".



وأضاف: أن "هذا التصعيد يستوجب مزيدا من الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".



وأكد زكي أن شعبنا الفلسطيني بقيادة حركة فتح تتقدم الصفوف في القدس والخليل ونابلس وجنين وتحمل راية المقاومة والمواجهة مع المستوطنين وقوات الاحتلال التي تستبيح يوميا باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس والحرم الإبراهيمي الشريف في خليل الرحمن.





وشدد زكي على الدور الرائد الذي تلعبه أقاليم حركة فتح في الخارج وبخاصة إقليم الحركة في جمهورية مصر العربية في نقل ما يجري في الأرض المحتلة إعلاميا وسياسيا للأحزاب والقوى الوطنية في الساحات العربية.



وأوضح زكـي خلال اللقاء أن حركة فتح ما زالت تمثل القوة الرئيسية في قيادة النضال في فلسطين، وهي في طور الاستنهاض للجماهير الفلسطينية، وتقود المسيرة النضالية كما كانت تاريخيا تحمل على عاتقها المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في التحرر والاستقلال الوطني وزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وأشار زكي أن اللجان التحضيرية للمؤتمر العام الثامن قاربت على إنهاء أعمالها تمهيدا لعقده في أقرب وقت.

رام الله - دنيا الوطنعلى هامش مشاركته في المؤتمر التأسيسي لمجموعة السلام العربية الذي عقد بالقاهرة، التقى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربة والصين الشعبية أعضاء لجنة إقليم حركة فتح في جمهورية مصر العربية.