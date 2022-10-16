عورتاني يبحث مع مديرة برنامج زمالة ميبلي في "هارفرد" التعاون تنمية مهارات المعلمين



وفي هذا السياق، أكد الوزير عورتاني أهمية هذا التعاون الذي يؤسس لإرتقاء بالنظام التعليمي، لافتاً إلى ضرورة توسيع المشاركة في البرنامج من خلال زيادة عدد المعلمين المستهدفين في التدريب، مثمناً الشراكة مع برامج الزمالة لتطوير مهارات المعلمين والطلبة.



وأشار الوزير إلى أهمية استضافة طلبة من جامعة هارفرد في فلسطين للاطلاع على التجارب المختلفة وتعزيز مفهوم التبادل الثقافي لدى الطلبة.



بدورها، أشادت شالين بالجهود المبذولة من قبل الوزارة وقيادتها لتطوير التعليم في كافة المجالات، مشددةً على أهمية تكامل الأدوار مع الوزارة؛ لتحقيق غايات هذا البرنامج ومكوناته.



وحضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان.