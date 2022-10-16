عورتاني يبحث مع مديرة برنامج زمالة ميبلي في "هارفرد" التعاون تنمية مهارات المعلمين
التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، مديرة برنامج زمالة ميبلي في جامعة هارفرد شايلين كاري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تنمية مهارات المعلمين وأساليب التدريس التي تعزز مهارات الطلبة ودعم بناء قدرات القادة على مستوى النظام التعليمي.
وحضر اللقاء الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عورتاني أهمية هذا التعاون الذي يؤسس لإرتقاء بالنظام التعليمي، لافتاً إلى ضرورة توسيع المشاركة في البرنامج من خلال زيادة عدد المعلمين المستهدفين في التدريب، مثمناً الشراكة مع برامج الزمالة لتطوير مهارات المعلمين والطلبة.
وأشار الوزير إلى أهمية استضافة طلبة من جامعة هارفرد في فلسطين للاطلاع على التجارب المختلفة وتعزيز مفهوم التبادل الثقافي لدى الطلبة.
بدورها، أشادت شالين بالجهود المبذولة من قبل الوزارة وقيادتها لتطوير التعليم في كافة المجالات، مشددةً على أهمية تكامل الأدوار مع الوزارة؛ لتحقيق غايات هذا البرنامج ومكوناته.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عورتاني أهمية هذا التعاون الذي يؤسس لإرتقاء بالنظام التعليمي، لافتاً إلى ضرورة توسيع المشاركة في البرنامج من خلال زيادة عدد المعلمين المستهدفين في التدريب، مثمناً الشراكة مع برامج الزمالة لتطوير مهارات المعلمين والطلبة.
وأشار الوزير إلى أهمية استضافة طلبة من جامعة هارفرد في فلسطين للاطلاع على التجارب المختلفة وتعزيز مفهوم التبادل الثقافي لدى الطلبة.
بدورها، أشادت شالين بالجهود المبذولة من قبل الوزارة وقيادتها لتطوير التعليم في كافة المجالات، مشددةً على أهمية تكامل الأدوار مع الوزارة؛ لتحقيق غايات هذا البرنامج ومكوناته.
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