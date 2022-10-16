محافظ طولكرم يستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا اليابانية

رام الله - دنيا الوطناستقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة كلاً من أنور حمام الوكيل بدائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وياسر أبو كشك مدير عام المخيمات، وماسايا سيكيغوتشي كبير المستشارين من فريق خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وفادية الخطيب من الخبراء المحليين، ونهاد الشاويش من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، وفيصل سلامه رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم.جاء ذلك بدار المحافظة في إطار التحضير لعقد اجتماع تشاوري للسكان في مخيم نور شمس، لمناقشة مسودة الخطة الإستراتيجية للمخيم وعرضها والتي تبلورت على عدة مراحل ضمن مشروع جايكا لتحسين مخيمات اللاجئين.وثمن المحافظ أبو بكر جهود دائرة شؤون اللاجئين واليابانيين من خلال جايكا، على العمل المستمر خلال الفترة الماضية بالشراكة مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس ومشاركة جميع القطاعات ومؤسسات المخيم، لإعداد مسودة الخطة الإستراتجية للمخيم، بما تضمنته من أهداف وأولويات من شانها أن تنعكس إيجاباً لصالح تحسين تقديم الخدمات والاحتياجات المطلوبة ، مشيراً إلى أن هذا الجهد محل تقدير واحترام، بإعداد تلك الخطة وإنجازها، والتوجه لعرضها على سكان المخيم ومؤسساته.من جانبه أشاد حمام برعاية المحافظ أبو بكر ودعمه ومساندته لجهود الدائرة وبرامجها ومشاريعها، متحدثاً عن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين 2، بالتعاون مع جايكا، وإعداد مسودة لخطة إستراتجية لمخيم نور شمس، ضمن إطار تشاركي وشامل، لإعداد خطة شفافة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين واقع المخيم، موجهاً دعوةً للمحافظ للمشاركة بالاجتماع التشاوري لعرض الخطة ومناقشتها مع سكان مخيم نور شمس والمؤسسات، منوهاً إلى أن تقديم المشاريع من المانحين من شأنه أن يراعي الأولويات والأهداف التي جاءت بها تلك الخطة.إلى ذلك عبر سيكيغوتشي عن الشكر والتقدير للمحافظ أبو بكر على التعاون ودعم مثل هذه المبادرات، مشيراً إلى الشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين، بمشروع تحسين مخيمات اللاجئين 2 ومنها مشروع إعداد الخطة بمخيم نور شمس، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات مع مؤسسة المحافظة وجميع القطاعات ذات العلاقة.هذا وعرض أبو كشك مسودة الخطة الإستراتجية لمخيم نور شمس وما تضمنته من رؤية وأهداف وأولويات خلال اللقاءات التي نفذها المنتدى والمجموعات المشاركة والتي خرجت بمسوده الخطة، على أن يتم عرضها على اللقاء التشاوري مع السكان ومؤسسات مخيم نور شمس يوم الثلاثاء القادم، مشيداً برعاية المحافظ أبو بكر ودعمه لأنشطة دائرة شؤون اللاجئين، مثنياً على مشاركة المهندسة لمى عياش ممثلةً عن المحافظة بتلك اللقاءات.هذا وأشاد الشاويش باهتمام المحافظ أبو بكر ومساندته لمخيم نور شمس، مؤكداً على أهمية إعداد الخطة الإستراتجية للمخيم، مشيراً إلى الجهود الحثيثة من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا لإنجاز تلك الخطة والتي تراعي احتياجات المشاريع والسكان.