شؤون فلسطينية

"المباحث" بغزة تُوقف مُطلقاً للنـار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

"المباحث" بغزة تُوقف مُطلقاً للنـار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت مباحث غزة قسم التفاح والدرج، شخصًا أطلق النار خلال شجار عائلي وقع بين عائلتي (ح)، و(ع) في مدينة غزة.

وبيّن قسم التفاح والدرج أن مطلق النار هو (ح. ح)، وبضبطه واستجوابه، أقر بما نسب إليه، وبدلالته تم ضبط سلاح كلاشنكوف، حيث تمت مصادرته، وعليه تمت إحالة القضية والمذكور والمضبوطات لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأشار إلى أنها صادرت السلاح المستخدم وأحالت ملف القضية والمتهم لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

عورتاني يبحث مع مديرة برنامج زمالة ميبلي في &#34;هارفرد&#34; التعاون تنمية مهارات المعلمين

عورتاني يبحث مع مديرة برنامج زمالة ميبلي في "هارفرد" التعاون تنمية مهارات المعلمين

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا اليابانية

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا اليابانية

غزة: النائب العام يُشرف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن أبو نصيرة

غزة: النائب العام يُشرف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن أبو نصيرة

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي

الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي

(شاباك) يعلن اعتقال فلسطينييْن من أراضي 48 بزعم تحويلهما أموال وأسلحة لغزة

(شاباك) يعلن اعتقال فلسطينييْن من أراضي 48 بزعم تحويلهما أموال وأسلحة لغزة

&#34;الثقافة&#34; تطلق ملتقى فلسطين الثالث للقصة القصيرة

"الثقافة" تطلق ملتقى فلسطين الثالث للقصة القصيرة

أكاديمي فلسطيني ضمن أفضل علماء العالم في مجال الذكاء الصناعي

أكاديمي فلسطيني ضمن أفضل علماء العالم في مجال الذكاء الصناعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا اليابانية

محافظ طولكرم يستقبل وفداً من دائرة شؤون اللاجئين وجايكا اليابانية

&#34;المباحث&#34; بغزة تُوقف مُطلقاً للنـار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

"المباحث" بغزة تُوقف مُطلقاً للنـار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي

الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي

&#34;الثقافة&#34; تطلق ملتقى فلسطين الثالث للقصة القصيرة

"الثقافة" تطلق ملتقى فلسطين الثالث للقصة القصيرة

أكاديمي فلسطيني ضمن أفضل علماء العالم في مجال الذكاء الصناعي

أكاديمي فلسطيني ضمن أفضل علماء العالم في مجال الذكاء الصناعي

أكاديمي من الجامعة الإسلامية يحصل على جائزة دولية من الجمعية العالمية للوبائيات البيئية

أكاديمي من الجامعة الإسلامية يحصل على جائزة دولية من الجمعية العالمية للوبائيات البيئية

وزارة العمل تطلق حملة توعوية تفتيشية على قطاع الصناعات الإنشائية

وزارة العمل تطلق حملة توعوية تفتيشية على قطاع الصناعات الإنشائية

المالكي يودع سفير جمهورية بلغاريا لدى فلسطين

المالكي يودع سفير جمهورية بلغاريا لدى فلسطين

منوعات

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح في أحد المستشفيات.. بالتفاصيل

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ&#34;الكافرة&#34;؟

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ"الكافرة"؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

عربي

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية