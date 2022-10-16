"المباحث" بغزة تُوقف مُطلقاً للنـار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

رام الله - دنيا الوطنأوقفت مباحث غزة قسم التفاح والدرج، شخصًا أطلق النار خلال شجار عائلي وقع بين عائلتي (ح)، و(ع) في مدينة غزة.وبيّن قسم التفاح والدرج أن مطلق النار هو (ح. ح)، وبضبطه واستجوابه، أقر بما نسب إليه، وبدلالته تم ضبط سلاح كلاشنكوف، حيث تمت مصادرته، وعليه تمت إحالة القضية والمذكور والمضبوطات لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.وأشار إلى أنها صادرت السلاح المستخدم وأحالت ملف القضية والمتهم لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.