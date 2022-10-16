طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت داخلية غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين.وذكرت داخلية غزة، أن السفر للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة من كشف رقم (2022/34)، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/40).ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.