الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي





وأوضح أن الشعب الفلسطيني الصامد في خندق الدفاع الاول من معركة الامة دفاعاً عن حقوقه وعن كرامة امته سيواصل تصديه ودفاعه عن مدينة القدس ومقدساته مهما كلفه الامر من تضحيات، بانتظار التحاق الامة وكافة المؤمنين في العالم الى معركة الدفاع عن القدس في وجه اجراءات الاحتلال.



وأهاب الشويكي بجماهير شعبنا وكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة التوحد والتكاثف* وشد الهمة لنصرة المقدسات ومدينة القدس وتصعيد المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس مع الاحتلال ، والخروج بالمسيرات الجماهيرية وتنظيم الفعاليات الوطنية للتأكيد على تمسك شعبنا بمدينة القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعاً عن هويتها العربية والإسلامية.



وأكد أن ما يجري في فلسطين من انتهاكات هو وصمة عار على جبين العالم الذي يدعي انه بني حضارته الحديثة على مبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان في الوقت الذي يشكل المجتمع الدولي بصمته المطبق تجاه ما يجري من انتهاكات غطاء للاحتلال وتشجيعا له على مواصلة جرائمه.ودعا الشويكي العرب الى التدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال، التي من شأنها ان تشعل مواجهة حتمية يتحمل فيها الاحتلال المسئولية الكاملة عن النتائج، لان الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الايدي وهو يرى الاحتلال يفرض سيطرته على مقدساته ويدنسها ويسعى الى الاستيلاء عليها وتهويدها، مهيبة بالشعوب الاسلامية والعربية الى ان تهب لنصرة الأقصى وشعب فلسطين بكل السبل المتاحة في مواجهته للاحتلال.