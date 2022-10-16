الجبهة العربية الفلسطينية: الأوضاع في القدس خطيرة وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي
قال سعيد الشويكي عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، إن "ما يجري في القدس من اعتداءات الاحتلال على المدينة وسكانها ينذر بتفجير الأوضاع، ويجر المنطقة الى ميدان للصراع المفتوح، من خلال محاولات الاحتلال السيطرة على المقدسات عبر الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود لباحات الأقصى، وأداء الطقوس التلموذية والاعتداء على المواطنين بحماية قوات الاحتلال، وكذلك فرض اجراءات لعزل القدس عن عمقها العربي والاسلامي والتحكم المطلق فيها وفرض الحصار على احياءها واعتداءات الإرهابيين المستوطنين على احياء القدس وبيوتها كما حصل في حي الشيخ جراح، وكذلك الحصار الظالم على مخيم شعفاط، وارتكاب الجرائم بحق سكانها محملا الاحتلال المسئولية الكاملة عن نتائج ممارساته".
وأضاف الشويكي في تصريح صحفي له اليوم، ان ممارسات الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الاقصى تتم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي* الذي اظهر وجهه الحقيقي بالسير خلف الولايات المتحدة الامريكية واتباع سياساتها الكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن ما يجري في فلسطين من انتهاكات هو وصمة عار على جبين العالم الذي يدعي انه بني حضارته الحديثة على مبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان في الوقت الذي يشكل المجتمع الدولي بصمته المطبق تجاه ما يجري من انتهاكات غطاء للاحتلال وتشجيعا له على مواصلة جرائمه.
ودعا الشويكي العرب الى التدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال، التي من شأنها ان تشعل مواجهة حتمية يتحمل فيها الاحتلال المسئولية الكاملة عن النتائج، لان الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الايدي وهو يرى الاحتلال يفرض سيطرته على مقدساته ويدنسها ويسعى الى الاستيلاء عليها وتهويدها، مهيبة بالشعوب الاسلامية والعربية الى ان تهب لنصرة الأقصى وشعب فلسطين بكل السبل المتاحة في مواجهته للاحتلال.
ودعا الشويكي العرب الى التدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال، التي من شأنها ان تشعل مواجهة حتمية يتحمل فيها الاحتلال المسئولية الكاملة عن النتائج، لان الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الايدي وهو يرى الاحتلال يفرض سيطرته على مقدساته ويدنسها ويسعى الى الاستيلاء عليها وتهويدها، مهيبة بالشعوب الاسلامية والعربية الى ان تهب لنصرة الأقصى وشعب فلسطين بكل السبل المتاحة في مواجهته للاحتلال.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني الصامد في خندق الدفاع الاول من معركة الامة دفاعاً عن حقوقه وعن كرامة امته سيواصل تصديه ودفاعه عن مدينة القدس ومقدساته مهما كلفه الامر من تضحيات، بانتظار التحاق الامة وكافة المؤمنين في العالم الى معركة الدفاع عن القدس في وجه اجراءات الاحتلال.
وأهاب الشويكي بجماهير شعبنا وكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة التوحد والتكاثف* وشد الهمة لنصرة المقدسات ومدينة القدس وتصعيد المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس مع الاحتلال ، والخروج بالمسيرات الجماهيرية وتنظيم الفعاليات الوطنية للتأكيد على تمسك شعبنا بمدينة القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعاً عن هويتها العربية والإسلامية.
وأهاب الشويكي بجماهير شعبنا وكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة التوحد والتكاثف* وشد الهمة لنصرة المقدسات ومدينة القدس وتصعيد المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس مع الاحتلال ، والخروج بالمسيرات الجماهيرية وتنظيم الفعاليات الوطنية للتأكيد على تمسك شعبنا بمدينة القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعاً عن هويتها العربية والإسلامية.
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