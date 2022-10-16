أكاديمي فلسطيني ضمن أفضل علماء العالم في مجال الذكاء الصناعي

رام الله - دنيا الوطنتم اختيار الدكتور محمد عوض الله أستاذ الذكاء الاصطناعي المشارك بكلية الحاسبات في جامعة الاقصى ضمن أفضل علماء العالم، وذلك ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.وضمت «أفضل 2٪ من علماء العالم» وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي ١٧٠ تخصص.حيث اعتمد معيار التصنيف والاختيار على حجم الإنجاز البحثي وعدد الاقتباسات، ومعيار هارش h-index وغيرها من المقاييس. يشار ان الدكتور عوض الله حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة USM في ماليزيا و يعمل محاضرا في جامعة الاقصى وله أبحاث منشورة في أفضل دور النشر العالمية كما تقلد منصب عميد كلية الحاسبات في الجامعة لعدة سنوات.