أكاديمي من الجامعة الإسلامية يحصل على جائزة دولية من الجمعية العالمية للوبائيات البيئية

وتسلم الأستاذ الدكتور الهندي الجائزة في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين تحت إشراف الجمعية العالمية للوبائيات البيئية (ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية) في أثينا باليونان.



وقد شارك الأستاذ الدكتور الهندي في ورشة عمل متخصصة عقدتها لجنة الجائزة أثناء تسلم الجائزة، وعرض تجربته في المساهمة المجتمعية في الجامعة الإسلامية من خلال مشروع التعلم الخدمي ومشروع e-bug ومشاريع Hand washing في المدارس الفلسطينية في قطاع غزة.



المشاركة في المؤتمر:

واشتمل المؤتمر على أكثر من (125) محاضرة على مدار أربعة أيام فى مواضيع متنوعة، أهمها: كوارث المناخ وصحة الإنسان والصحة العامة والتلوث والتعرض، والصحة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدلخ.



وقد شارك الأستاذ الدكتور الهندى بورقة عمل بعنوان:

Detection and Genotyping of Toxoplasma gondii in the Environmental matrices (Soil and Water) in Gaza – Palestine.



وهدفت الدراسة إلى تحديد انتشار والأنماط الجينية لبيوض T. gondii في عينات التربة والمياه من غزة ، فلسطين. حيث تم جمع (290)​​ عينة بيئية منها (200) عينة من التربة و (90) عينة من الماء، وجمع عينات التربة من وادي غزة وبالقرب من حاويات القمامة وساحات المنازل السكنية والسوق في الهواء الطلق، والساحات العامة والحدائق، وجمع عينات المياه من وادي غزة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية في المدينة، وتم فحص العينات باستخدام تقنيات المحلول PCR، وتقنية التركيز Sheather وتم إجراء التنميط الجيني لأربع عينات بواسطة RFLP- PCR.



وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين (290) عينة تم فحصها بتقنية Sheather، أثبتت (31) (10.68٪) تلوثها بينما كانت 22 (7.58٪) موجبة بواسطة PCR، أظهرت نتائج التنميط الجيني أن جميع العينات الأربعة التي تم اختبارها تنتمي إلى T. gondii النوع الأولStrain -I-، حيث كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين انتشار T. gondii ومواقع جمع العينات.



وخلصت الدراسة الى أن طفيل المقوسات القندية موجود فى البيئة الفلسطينية وتأكيد التنميط الجيني الذي تنتمي إليه T. gondiiوهو النوع الأول، وأوصت بدراسات مستقبلية لتحديد الأنماط الجينية من عينات بشرية وخصوصا النساء المجهضات.



ومن الجدير بالذكر أن فريق الدراسة يتكون من الأستاذ زهير دردونة –طالب دكتوراة في جامعة القاضى عياض في المملكة المغربية، ويشرف عليه كل من الأستاذ الدكتور الهندي، والأستاذة الدكتورة سامية بوسعة، وشارك في الدراسة كل من الدكتور محمد حفيدى والدكتور علي بوزغة والأستاذ الدكتور فضل الشريف.



حصل الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم الهندي- أستاذ علم الطفيليات الطبية بقسم العلوم الطبية المخبرية بكلية العلوم الصحية بالجامعة الإسلامية، على جائزة Dan Wartenberg Travel Award بناءً على المساهمات المجتمعية في العقدين الأخيرين، وسميت هذه الجائزة في ذكرى Dr. Dan Wartenberg's عالم الأوبئة والمدرس والباحث والمدافع عن المجتمع.