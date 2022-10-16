وزارة العمل تطلق حملة توعوية تفتيشية على قطاع الصناعات الإنشائية





وتأتي الحملة بهدف التوعية للعمال الغير ملتزمين بالإجراءات الوقائية في مواقع عملهم، وأصحاب العمل الغير ملتزمين بتوفير وسائل الحماية الفردية والجماعية، بالإضافة إلى توعية أصحاب العمل بضرورة تعيين مشرف سلامة وصحة مهنية في منشآتهم، وكذلك التوعية بشروط العمل والحقوق والواجبات المترتبة على كلا الطرفين في القانون، بالإضافة إلى التفتيش على شروط العمل والالتزام بأحكام القانون.



وتستهدف هذه الحملة والتي تستمر حتى العاشر من تشرين الثاني، العمال وأصحاب العمل في المنشآت في قطاع الصناعات الإنشائية والتي تضم قطاع مناشير الحجر، والمقالع، والكسارات، وصناعة الطوب، وصناعة الشايش، وصناعة البلاط، وصناعة الباطون، نتيجة المخاطر المرتفعة في بيئة العمل، وقلة الوعي لدى العاملين بمخاطر بيئة العمل، وإهمال أصحاب العمل وعدم إلزام العاملين بمعدات السلامة الشخصية واشتراطات في بيئة العمل، والحرمان من الإجازات بكافة أنواعها، وانتهاك الأجور من خلال عدم الالتزام بمواعيدها وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم الالتزام بجزء كبير من جوانب شروط العمل.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة العمل الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، اليوم، حملة توعوية تفتيشية على قطاع الصناعات الإنشائية.