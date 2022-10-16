سَنغرم المخالفين.. "الاقتصاد" بغزة: قرار بإيقاف الرسوم على (الجينز) المستورد



وأكد نوفل أن كل تاجر لا يلتزم بالقرارات الصادرة من وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص، يحق لنا كوزارة وفق القانون فرض غرامات مالية ومصادرة البضاعة المستوردة، ولن نسمح بتهريب إي قطعة (جينز) إلى القطاع، بحيث ستكون هناك مراقبة مشددة على ذلك عبر المعابر.



خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف مدير الدراسات بوزارة الاقتصاد بغزة، أسامة نوفل، اليوم الأحد، عن اتفاق بإيقاف فرض رسوم جديدة على (الجينز المستورد).وقال نوفل في تصريح لـ "دنيا الوطن": "اتفقنا مع تجار الألبسة في قطاع غزة على إيقاف فرض الرسوم الجديدة من قبل الوزارة على كل (بنطلون جينز) مستورد، والتي كان تسعيرها بـ 10 شواكل".وأعلن أن قرار إيقاف فرض الرسوم على (الجينز المستورد) سيبدأ من تاريخ 15 من تشرين أول/ أكتوبر الجاري وحتى عام واحد.وذكر نوفل أن قطاع غزة يستخدم 2.5 مليون بنطلون "جينز" سنويًا، متابعًا: "تم تحديد كمية الجينز المستورد للقطاع من قبل التجار بـ 600 ألف قطعة فقط".وأوضح أن الهدف من القرار السابق عدم إغراق السوق بالمستورد، كما وترك مجال الاستفادة لدى مصانع (الجينز) المحلي مع إعفاء جينز المواليد من هذه الحصة، مع التشديد (العبايات) المستوردة لن تدخل ضمن هذا القرار.وشدد نوفل أنه مع بدء إنتاج (الجينز) المحلي والذي يتميز بالجودة العالية وفي ظل ازدياد كمية البضاعة في الأسواق سينعكس إيجابًا على سعره، بسبب أن الكمية المعروضة كبيرة وجودة المنتج المحلي أكبر من المستورد.وأكمل: "تم الاتفاق مع مستوردي (الجينز) من الخارج لأن تكون هناك حصة تسويقية من خلالهم لـ (الجينز) المحلي، وبالتالي سنحافظ على وجود المنتج في الأسواق.