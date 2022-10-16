المالكي يودع سفير جمهورية بلغاريا لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنودّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، سفير جمهورية بلغاريا لدى دولة فلسطين جورجي ميلينوف، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.وشكر المالكي السفير ميلينوف على دوره الفعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمنا جهوده في دعم القضيّة الفلسطينية، وأشاد بمهنيّة والتزام السفير بالعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.من جانبه، شكر السفير ميلينوف، الوزير المالكي على تعاونه وتعاون الوزارة لتسهيل مهامه، وأكّد التزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية في مناصبه المقبلة وفي كافة المحافل الدولية.وفي نهاية اللقاء، عبر المالكي عن تقديره العميق لجمهورية بلغاريا ودورها البَّناء لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتمنى لميلينوف التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.