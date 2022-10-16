شؤون فلسطينية

النائب العام يشارك في المنتدى الاورومتوسطي الرابع للنواب العموم في هولندا

النائب العام يشارك في المنتدى الاورومتوسطي الرابع للنواب العموم في هولندا
النائب العام
رام الله - دنيا الوطن
تطرّق النائب العام المستشار أكرم الخطيب، خلال مشاركته في المنتدى الأورومتوسطي الرابع للنواب العامين، المنعقد في مقر بيت الضيافة الأوروبي، إلى الخطوات التي اتخذتها دولة فلسطين لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وقال الخطيب في كلمته أمام المنتدى "إن فلسطين اتخذت عدة خطوات بهذا الشأن، سواء على الصعيد التشريعي، حيث تم إقرار سلسلة من التشريعات التي تضمنت التجريم والعقاب على الجرائم عبر الوطنية، وعلى صعيد إجراء التحقيقات، والادعاء، والمقاضاة، والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة)، وتعزيز فاعلية التعاون على المستويين المحلي والدولي، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحقيق الفاعلية المرجوة في مكافحتها".

وشارك في المنتدى العديد من النواب العامين العرب والأوروبيين، وذلك بهدف تعميق التعاون، وتطوير وجهات النظر المشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وقد اشتملت الفعاليات على اجتماعات فريق خبراء التعاون القضائي في الدول الاورومتوسطية، الذي شارك فيه قاضي محكمة استئناف الخليل محمد العجلوني، ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي جميل سجدية، ومدير العلاقات العامة رشا نبهان.

وأكد النائب العام أن هذا التطور يأتي رغم إجراءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي استخف بالقانون الدولي، بما في ذلك التزاماته كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه، أبدى رئيس وكالة "اليوروجست" لاديسلاف هامران، خلال لقائه النائب العام على هامش أعمال المنتدى، استعداده لتسهيل إجراءات التعاون الدولي، وتفعيل الاتصال بين دولة فلسطين والدول الأعضاء في "اليوروجست".

كما عقد الخطيب عددا من الاجتماعات الثنائية مع النظراء في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث سبل تطوير آليات التعاون القضائي، بهدف تسهيل التحقيقات الجزائية عبر الحدود، وتذليل العقبات القانونية والعملية.

كما التقى الخطيب على هامش فعاليات المنتدى، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مؤكدا التزام النيابة العامة الفلسطينية بالتعاون مع المحكمة، ودعم استقلالها وفعاليتها لإحقاق العدل.

وناقش النائب العام مع رئيس مديرية شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الهولندية السفير مارك خريستن، بحضور سفيرة فلسطين لدى المملكة الهولندية روان أبو يوسف، سبل تبادل الخبرات، وتعزيز الدعم لقطاع العدالة في فلسطين.

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