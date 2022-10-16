شؤون فلسطينية

الخليل: مواجهات بالعروب والاحتلال يغلق مدخل بلدة بيت أمر

الخليل: مواجهات بالعروب والاحتلال يغلق مدخل بلدة بيت أمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

ووفق مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في المخيم، ولم يبلغ عن اصابات.

كما أغلقت قوات الاحتلال، البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت امر شمال الخليل، ومنعت مرور المركبات واعاقت حركة المواطنين.

في السياق ذاته، وضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية على المدخل الشمالي لمدينة الخليل واحاطتها بأكياس من الرمال.

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