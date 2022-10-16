شاهر سعد: الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال على نابلس يتسبب بالمآسي



وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بمناسبة ما يسمى عيد "فرحة التوراة" عند اليهود.



ويبدأ الإغلاق عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد، وحتى منتصف ليلة يوم غدٍ الإثنين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.



وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، منذ عدة أيام، تصعيداً عسكرياً من قبل جيش الاحتلال، فيما ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار ورشق حجارة تستهدف الجنود والمستوطنين.



رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن الإغلاق والحصار المستمر الذي يفرضه جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدينة نابلس لليوم السادس على التوالي يتسبب بالمآسي للطبقة الفلسطينية العاملة في نابلس .وأوضح سعد أن ما يقارب ال (200) عامل من محافظة نابلس منعوا اليوم من التوجه الى أماكن عملهم بسبب الإغلاق المستمر ضمن سياسة تنتهجها دولة الاحتلال لقطع لقمة العيش التي يعتاش منها العامل الفلسطيني ضمن ظروف إقتصادية صعبة يزيد من حدتها الإجراءات العنصرية والهمجية التي يرتكبها جنود الاحتلال على الحواجز الفاصلة بين المدن الفلسطينية والأراضي المحتلة عام 1948، التي بدورها توقف حركة العجلة الاقتصادية بشكل كامل .