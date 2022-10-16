كهرباء غزة توضح لـ"دنيا الوطن" طبيعة عملها الفترة المقبلة وجدول الكهرباء المتوقع

خاص دنيا الوطن- لؤي أبو خوصةكشف م. محمد ثابت، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء بغزة، اليوم الأحد، تطورات عمل الشركة خلال الأيام المقبلة، خاصة وأننا على أعتاب فصل الشتاء، وجدول العمل الخاص بساعات وصل وقطع الكهرباء مع فصل الشتاء.وقال ثابت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "جدول الكهرباء سيشهد تحسنًا تدريجيًا في عدد ساعات الوصل مقابل القطع، وذلك نظرًا لانخفاض الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة وفق توقعاتنا".وأضاف أن الشركة استعدت لقدوم فصل الشتاء، وأن هناك تحضيرات وتجهيزات كاملة"، موضحًا أن من بين التحضيرات قص أغصان الأشجار الملامسة مع أسلاك الكهرباء، لأنه الرياح عنده تحريك أغصان الأشجار يسبب تلامس ببعضها وتنتج حريق خلال العواصف.وذكر ثابت أن الشركة قامت بغسيل المحولات وعوازل التيار وبعض مكونات الأعمدة الحديدة، لأنه يتراكم عليها خلال فترة الصيف الغبار، ويأدي إلى أضرار واحتراق لبعض المكونات.وتابع أنه "يطلب من كل مقر زيارة ميدانية لكل العمدة والشبكة الموجودة، والتأكد من سلامة تأريضها، أيضا متابعة الكوابل والمولدات التي لا تتبع لشركة توزيع الكهرباء وتلامسها مع الأسلاك حتى لا يحدث تماس أو أضرار في الشبكة".وأردف ثابت: "يجب تخليص الشبكة من العشوائية الموجودة في بعض أماكن وبعض الأسلاك الخطرة، والتخلص منها، كي يتم تنظيف شبكة الكهرباء العامة من أي عوالق خاصة قد تؤدي الي تسريب الكهرباء في أجسام الأعمدة أو احتراق بعض المكونات".وزاد المسؤول في شركة الكهرباء بغزة، أن الشركة تتأكد من سلامة السيارات والشاحنات والرافعات، وعمل صيانة دورية، مبينًا أن الشركة تقوم بتوعية المواطنين من خلال الإذاعات والاعلانات والتنويهات وعمل فيديوهات لتوعية المواطنين من خطر الكهرباء وكيفية التعامل مع الكهرباء خلال فصل الشتاء.وختم ثابت تصريحه بموضوع التعامل مع تكسر أعمدة الكهرباء الخشبية خلال فصل الشتاء أو أي اضرار أخرى بالشوارع وتوجيه المواطنين بكيفية التعامل معها، والتبليغ على الرقم الخاص بالشركة 133 وكيفية التصرف حال حدوث أي طرئ خلال فصل الشتاء.