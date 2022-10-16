دولي

الخارجية الإيرانية: دعم بايدن للاحتجاجات "تدخل في الشؤون الداخلية"

الخارجية الإيرانية: دعم بايدن للاحتجاجات "تدخل في الشؤون الداخلية"
جانب من الاحتجاجات في إيران
رام الله - دنيا الوطن
علقت إيران اليوم الأحد، على إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ذلك، بأنه "تدخل في شؤون الدولة"، حسب ما نقلت سائل إعلام إيرانية.

والأسبوع الماضي، أبدى بايدن قلقه البالغ من التقارير الواردة عن "قمع" المتظاهرين السلميين في إيران، وقال إن واشنطن ستحاسب المسؤولين والكيانات الإيرانية المتورطة في "استخدام العنف لقمع المجتمع المدني"، بما فيها شرطة الأخلاق التي اعتقلت أميني.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه "مندهش" إزاء الاحتجاجات الجماعية التي تشهد أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات، داعياً إيران إلى وقف العنف ضد مواطنيها.

وعلق كنعاني: "منذ بداية التطورات الأخيرة في إيران، أيد رئيس الولايات المتحدة يوم أمس بشكل متكرر الاضطرابات في إيران من خلال تصريحات تدخلية. وبما أنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يتمتع بذاكرة جيدة، فأنا أذكره بأن إيران كانت قوية وصامدة لدرجة لم تستسلم لعقوباتكم القاسية وتهديداتكم السخيفة".

وأضاف بالقول: "إنكم تعودتم على الاصطياد في المياه العكرة، لكن تذكر، هنا إيران، أرض الرجال والنساء الفخورين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم".

كذلك تابع قائلاً "أدهشني ما أيقظته (الاحتجاجات) في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا"، وفق ما نقل موقع (العربية).

ومنذ نحو شهر، يتظاهر آلاف الإيرانيين، في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، التي أشعلت منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة.

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