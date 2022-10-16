شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين، جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين داخل الزوارق الحربية الجاثمة في بحر قطاع غزة أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة خانيونس واجبروهم عنوة على الانسحاب من البحر.

يذكر أن زوارق الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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