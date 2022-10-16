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إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اشتباكات بين الشرطة وشبان غاضبين في حي التضامن الفقير بالعاصمة تونس مساء السبت، في الليلة الثانية من الاحتجاجات بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل أكثر من شهر.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.

كما ولاحقت الشرطة المحتجين في الشوارع، بحسب ما نشره موقع (العربية). 

وبدأ الاحتجاج يوم الجمعة بعد تشييع جنازته، ولم تعلق وزارة الداخلية على مقتل الشاب.

وكانت قوات الأمن التونسية قد أطلقت، مساء أمس الجمعة، قنابل الغاز لتفريق متظاهرين خرجوا في احتجاجات ليلية تنديداً بوفاة الشاب.

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