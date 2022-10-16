عربي

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد، اليوم الأحد، إن "لبنان انتصرت في ملف ثرواته البحرية بفضل الموقف الوطني الموحد والمقاومة دون أن يحتاج إلى خوض حرب لتحقيق ذلك".

وأضاف السيد أن "هناك جيل لم يستطع فقط أن يعطل قوة المستكبرين وحروبهم ضدنا، وإنما هزمهم وهزم مشاريعهم وأصبح قادرا على تحقيق انتصارات دون حروب"، وفق (روسيا اليوم).

وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قائلا: "أعلن موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

أخبار ذات صلة

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يعتدون على مدرسة في عوريف ويحرقون إحدى غرفها

نابلس: مستوطنون يعتدون على مدرسة في عوريف ويحرقون إحدى غرفها

المرور: إصابتان في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور: إصابتان في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات وسط مواجهات بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات وسط مواجهات بالضفة والقدس

مركز فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم إلى 10

مركز فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم إلى 10

&#34;الصحة&#34;: استشهاد الشاب مجاهد شملاوي متأثراً بجراحه في سلفيت

"الصحة": استشهاد الشاب مجاهد شملاوي متأثراً بجراحه في سلفيت

الجامعة الإسلامية تستكمل تخريج طلبة كلية الهندسة ضمن الفوج الحادي والأربعين

الجامعة الإسلامية تستكمل تخريج طلبة كلية الهندسة ضمن الفوج الحادي والأربعين

قوات الاحتلال تصيب عاملين بالرصاص جنوب الخليل وتعتقلهما

قوات الاحتلال تصيب عاملين بالرصاص جنوب الخليل وتعتقلهما

بدران: كلما حاول الاحتلال وأد المقاومة في الضفة وجد مفاجآت

بدران: كلما حاول الاحتلال وأد المقاومة في الضفة وجد مفاجآت

منوعات

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

شاهد: محمد الترك يرمي بصور دنيا بطمة على الأرض ويجرها بقدميه

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

الوسط الفني يشهد أزمة جديدة بسبب ورثة سمير صبري

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

شاهد: عمرو يوسف يصدم جمهوره بما قاله عن زوجته كندة علوش

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ&#34;الكافرة&#34;؟

كيف ردّت فوز العتيبي على متابعة وصفتها بـ"الكافرة"؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

من هي الفنانة الوحيدة التي أوصت دلال عبد العزيز ابنتيها براعيتها؟

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: صابر الرباعي يخرج عن صمته ويعلق على أزمة شيرين وطليقها

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: ميريام فارس تدهن جسدها باللون الذهبي وتضع الجمهور في حيرة

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: إطلالة جذابة لسالي عبدالسلام من أمام الكعبة بصحبة زوجها

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

شاهد: جولة مرعبة تقوم بها حليمة بولند في إحدى مقابر جنيف

شيرين عبدالوهاب تتعرض لأزمة صحية خطيرة.. بالتفاصيل

شيرين عبدالوهاب تتعرض لأزمة صحية خطيرة.. بالتفاصيل

عربي

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

إثر وفاة شاب.. تجدد الصدامات بين الأمن والمحتجين في تونس

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية