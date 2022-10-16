(حزب الله): لبنان انتصر في ملف ثرواته البحرية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد، اليوم الأحد، إن "لبنان انتصرت في ملف ثرواته البحرية بفضل الموقف الوطني الموحد والمقاومة دون أن يحتاج إلى خوض حرب لتحقيق ذلك".وأضاف السيد أن "هناك جيل لم يستطع فقط أن يعطل قوة المستكبرين وحروبهم ضدنا، وإنما هزمهم وهزم مشاريعهم وأصبح قادرا على تحقيق انتصارات دون حروب"، وفق (روسيا اليوم).وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قائلا: "أعلن موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية".وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.